Добровинский: Брижит Бардо травили в современной Франции

Французская актриса, секс-символ 1950-х и 1960-х Брижит Бардо умерла 28 декабря на 92-м году жизни. О ее главной трагедии aif.ru рассказал адвокат Александр Добровинский.
«Мы очень близко общались и дружили. Я с ней часами разговаривал и уже после того, как уехал из Парижа. У нее невероятно трагическая судьба, но мало кто это понимает. Она вообще жалела о старом и добром мире, в котором она родилась. Старая, добрая, спокойная Франция, которую, как она говорила, испоганили. Но трагедия в том, что она сама приложила к этому руку, потому что стала звездой, она попала под совершенно невообразимый каток общественности и СМИ. Она говорила, что я ненавижу новую Францию и живу в той старой стране, которую любила и которую я сама подорвала», — отметил он.
Добровинский подчеркнул, что общество путало ее с персонажами фильмов, которых она играла.
«Это было совершенно ужасно. Например, на выставке в Брюсселе, фотография ее из кинофильма была подписана фразой “Исчадие ада”. В Италии ее закидали помидорами за то, что она сыграла роль девушки, которая кому-то не понравилась. Ее боготворили люди и ненавидело общество. И она в этом жила», — объяснил собеседник издания.
Добровинский рассказал, что Бардо постоянно была в центре внимания, что ей совершенно не нравилось.
«Однажды я предложил вместе сходить в кафе. Она тогда сказала: “Ты с ума сошел, ты не знаешь, что будет”. я совершенно не понимал, что может быть. И когда мы пришли в очень приличное заведение в Париже, на нас смотрели все, включая поваров, которые вышли из кухни. Это произошло в очень чопорной Франции. Пришлось немедленно уйти. На нее нападали со всех сторон, в море напротив ее виллы постоянно дежурили какие-то ялики и моторные лодки с журналистами, которые пытались ее фотографировать», — отметил он.
По словам Добровинского, она была вынуждена пробираться тайком в Сан-Тропе или в себе на виллу под Парижем.
«Ее травили, а она в ответ бросала вызов обществу. Пришла в брюках на награждение к президенту Де Голлю, что по этикету было не положено. Ее должны были выставить, но Де Голль ее пустил, потому что она Брижит Бордо. В ответ на травлю за какие-то роли она загорала на пляже без бюстгальтера, положив на грудь пробки из-под Колы или Пепси. Она одела балетки, когда все ходили на каблуках. Она рожала у себя дома, потому что сотрудникам роддома давали деньги за то, чтобы там пробраться с фотоаппаратом в палату», — поделился Добровинский.
Брижит Бардо родилась 28 сентября 1934 года. В 50-х годах она получила статус секс-символа и мировую известность после выхода на экраны ленты «И Бог создал женщину». Бардо снялась в 48 фильмах, завершив кинокарьеру в 39 лет и посвятив свою жизнь защите прав животных. 28 декабря она умерла на 92 году жизни.