Добровинский: Брижит Бардо травили в современной Франции

«Мы очень близко общались и дружили. Я с ней часами разговаривал и уже после того, как уехал из Парижа. У нее невероятно трагическая судьба, но мало кто это понимает. Она вообще жалела о старом и добром мире, в котором она родилась. Старая, добрая, спокойная Франция, которую, как она говорила, испоганили. Но трагедия в том, что она сама приложила к этому руку, потому что стала звездой, она попала под совершенно невообразимый каток общественности и СМИ. Она говорила, что я ненавижу новую Францию и живу в той старой стране, которую любила и которую я сама подорвала», — отметил он.