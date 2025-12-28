Скончался актер Синицын, известный по роли в фильме «Танк “Клим Ворошилов 2”

Артист родился 25 апреля 1940 года в городе Горький. В 1962 году Вадим Синицын поступил на учебу в театральную студию В. Б. Мерецкого при Красноярском музыкальном училище. Позднее он вступил в труппу Красноярского театра драмы имени А. С. Пушкина. Кроме того, актер служил в театрах Сызрани, Ферганы, Тюмени, Воронежа, Бийска и Калининграда.