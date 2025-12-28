Скончался актер Синицын, известный по роли в фильме «Танк “Клим Ворошилов 2”

Российский актер театра и кино Вадим Синицын скончался на 86-м году жизни. Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщили в пресс-службе Алтайского регионального отделения организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации».
— Ушел из жизни ведущий мастер сцены Алтайского краевого театра драмы Вадим Трифонович Синицын. Пронзительный, мудрый, интеллигентный, трогающий до глубины души, бесконечно преданный своему делу артист, исполнивший более 200 ролей, — говорится в сообщении.
Артист родился 25 апреля 1940 года в городе Горький. В 1962 году Вадим Синицын поступил на учебу в театральную студию В. Б. Мерецкого при Красноярском музыкальном училище. Позднее он вступил в труппу Красноярского театра драмы имени А. С. Пушкина. Кроме того, актер служил в театрах Сызрани, Ферганы, Тюмени, Воронежа, Бийска и Калининграда.
На сцене Алтайского краевого театра драмы он работал в период с 1977 по 2025 год. Прощание с Синицыным состоится 30 декабря, передает страница Алтайского отделения «Союза театральных деятелей России» в соцсети «ВКонтакте».