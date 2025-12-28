Ричмонд
Apple сняла 25 устройств с производства в 2025-м году

Среди снятых с производства продуктов в 2025 году — прошлогодние флагманские смартфоны iPhone 16 Pro и Pro Max.

Источник: Аргументы и факты

Корпорация Apple прекратила производство 25 различных устройств в 2025 году, проведя масштабное обновление продуктового портфеля. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Среди снятых с производства продуктов — прошлогодние флагманские смартфоны iPhone 16 Pro и Pro Max, а также более старые модели, включая линейки iPhone 15, iPhone 14 и компактный iPhone SE. Прекращен выпуск нескольких ноутбуков MacBook Air на чипах M2 и M3, настольной станции Mac Studio на M2, а также планшетов iPad Pro M4 и iPad Air M2.

Из ассортимента также исчезли некоторые аксессуары, включая зарядное устройство MagSafe с поддержкой Qi 2 и 30-ваттный адаптер питания. Особо символичным стало прекращение производства кабеля Lightning-3,5 мм, что завершает переход Apple на разъем USB-C. В список также попал шлем виртуальной реальности Apple Vision Pro на чипе M2, что указывает на скорое обновление этого устройства.

Ранее эксперт Эльдар Муртазин заявил, что iPhone 17 Pro подешевел в РФ из-за низкого спроса.