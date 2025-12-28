Apple сняла 25 устройств с производства в 2025-м году

Среди снятых с производства продуктов — прошлогодние флагманские смартфоны iPhone 16 Pro и Pro Max, а также более старые модели, включая линейки iPhone 15, iPhone 14 и компактный iPhone SE. Прекращен выпуск нескольких ноутбуков MacBook Air на чипах M2 и M3, настольной станции Mac Studio на M2, а также планшетов iPad Pro M4 и iPad Air M2.