Apple сняла 25 устройств с производства в 2025-м году

Корпорация Apple прекратила производство 25 различных устройств в 2025 году, проведя масштабное обновление продуктового портфеля. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Среди снятых с производства продуктов — прошлогодние флагманские смартфоны iPhone 16 Pro и Pro Max, а также более старые модели, включая линейки iPhone 15, iPhone 14 и компактный iPhone SE. Прекращен выпуск нескольких ноутбуков MacBook Air на чипах M2 и M3, настольной станции Mac Studio на M2, а также планшетов iPad Pro M4 и iPad Air M2.
Из ассортимента также исчезли некоторые аксессуары, включая зарядное устройство MagSafe с поддержкой Qi 2 и 30-ваттный адаптер питания. Особо символичным стало прекращение производства кабеля Lightning-3,5 мм, что завершает переход Apple на разъем USB-C. В список также попал шлем виртуальной реальности Apple Vision Pro на чипе M2, что указывает на скорое обновление этого устройства.
