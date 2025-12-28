Социолог: белорусы рассказывают жене, где хранят свою заначку, но с одним условием

Директор Института социологии Национальной академии наук Беларуси Николай Мысливец отметил в эфире телеканала СТВ, что белорусы рассказывают жене, где хранят свою заначку. Правда, есть одно важное условие.
Говоря о формуле настоящего белоруса с точки зрения социологии, Мысливец отметил: это человек, который живет в стране и любит ее, добросовестно делает то, что приносит пользу ему, окружающим и республике.
«Причем он делает эту работу тщательно, качественно, меньше говорит, чем делает. И делает эту работу обязательно красиво, — заметил социолог, подчеркнув ряд качеств белорусов: — Достаточно спокоен, уравновешен, терпелив, а в целом обязательное условие — это мудрый человек».
Белорусы жаждут активной полноценной жизни, стремятся быть в гуще событий.
«Кто такой настоящий белорус? Мы говорим, что это тот, кто всегда разрешает своей жене знать, где он хранит свою заначку. Это способствует тому, что укрепляется семейная солидарность, повышает статус и авторитет жены в ее собственных глазах. И, наконец, это способствует сохранению основной заначки», — добавил Николай Мысливец.
