Купленный за 10 миллионов евро игрок может бесплатно покинуть ФК «Спартак»

Бонгонда присоединился к «Спартаку» в 2022 году, и общая стоимость его трансфера с учетом бонусов составила около 10 миллионов евро. За время выступлений в Москве он провел 74 матча, забив 16 голов и сделав шесть результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года, однако «Спартак» решил досрочно завершить сотрудничество.