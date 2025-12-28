Ричмонд
Власти Ростовской области пообещали сохранение межмуниципальных маршрутов Новочеркасска

Межмуниципальные автобусы в Новочеркасске продолжат работу, несмотря на угрозы перевозчиков.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростовской области отреагировали на обеспокоенность жителей Новочеркасска и близлежащих садоводческих товариществ в связи с информацией о возможном прекращении работы межмуниципальных автобусных маршрутов. Сообщения о возможном отказе действующих перевозчиков от обслуживания линий вызвали серьезное беспокойство у горожан.

По словам заместителя губернатора — министр транспорта Ростовской области Алены Беликовой, все межмуниципальные маршруты будут сохранены. Она отметила, что перевозчики не имеют права в одностороннем порядке прекратить движение общественного транспорта с 1 января 2026 года.

— Просим вас сохранять спокойствие, межмуниципальные маршруты продолжат функционировать в обычном режиме, — заявила она.

Для обеспечения бесперебойной работы до 24 марта 2026 года планируется провести конкурс по определению нового постоянного перевозчика. На этот переходный период уже достигнута договоренность с другими транспортными компаниями, которые готовы оперативно подхватить маршруты в случае, если текущие операторы откажутся от работы.

Ситуацию держит на личном контроле и губернатор Ростовской области.

