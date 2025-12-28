Власти Ростовской области пообещали сохранение межмуниципальных маршрутов Новочеркасска

Для обеспечения бесперебойной работы до 24 марта 2026 года планируется провести конкурс по определению нового постоянного перевозчика. На этот переходный период уже достигнута договоренность с другими транспортными компаниями, которые готовы оперативно подхватить маршруты в случае, если текущие операторы откажутся от работы.