Власти Ростовской области пообещали сохранение межмуниципальных маршрутов Новочеркасска

Власти Ростовской области отреагировали на обеспокоенность жителей Новочеркасска и близлежащих садоводческих товариществ в связи с информацией о возможном прекращении работы межмуниципальных автобусных маршрутов. Сообщения о возможном отказе действующих перевозчиков от обслуживания линий вызвали серьезное беспокойство у горожан.
По словам заместителя губернатора — министр транспорта Ростовской области Алены Беликовой, все межмуниципальные маршруты будут сохранены. Она отметила, что перевозчики не имеют права в одностороннем порядке прекратить движение общественного транспорта с 1 января 2026 года.
— Просим вас сохранять спокойствие, межмуниципальные маршруты продолжат функционировать в обычном режиме, — заявила она.
Для обеспечения бесперебойной работы до 24 марта 2026 года планируется провести конкурс по определению нового постоянного перевозчика. На этот переходный период уже достигнута договоренность с другими транспортными компаниями, которые готовы оперативно подхватить маршруты в случае, если текущие операторы откажутся от работы.
Ситуацию держит на личном контроле и губернатор Ростовской области.
