В Самарском минздраве разъяснили разницу между скорой помощью и неотложкой

В минздраве Самарской области разъяснили слова министра Андрея Орлова про совет не вызывать скорую помощь при температуре ниже 40 градусов. В ведомстве отметили, что его заявления были неверно интерпретированы.
Ранее во время прямого эфира Орлов отвечал на вопросы жителей региона. Ему рассказали, что при температуре 39,8 градуса люди вызвали скорую, которую ждали два часа.
«Именно подъем температуры относится ко второй очередности. Основная задача скорой — выезжать на те вызовы, которые являются экстренными. Когда мы говорим о подъеме температуры, следует обращаться в поликлиники по месту жительства», — объяснил врио министра здравоохранения региона в ходе прямого эфира.
По его словам, к первоочередным вызовам относятся острые сосудистые катастрофы, подозрение на инфаркт, инсульт, ДТП.
Новость получила широкое распространение в СМИ и соцсетях. В министерстве здравоохранения Самарской области прояснили слова Орлова.
«Поясню: скорая медицинская помощь — это экстренная служба, которая приоритетно выезжает на вызовы в экстренных ситуациях, таких как сильный болевой синдром, инфаркт, инсульт, судороги, кровотечения», — заявили РИА Новости в региональном Минздраве.
В ведомстве отметили, что повышение температуры относится к неотложным вызовам, а Самарской области работает 137 таких бригад.
«Бригады скорой медицинской помощи прибывают на неотложные вызовы в пределах двух часов. В связи с увеличением числа заболевших время прибытия может незначительно увеличиваться», — добавили в Минздраве.
