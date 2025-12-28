В Самарском минздраве разъяснили разницу между скорой помощью и неотложкой

«Именно подъем температуры относится ко второй очередности. Основная задача скорой — выезжать на те вызовы, которые являются экстренными. Когда мы говорим о подъеме температуры, следует обращаться в поликлиники по месту жительства», — объяснил врио министра здравоохранения региона в ходе прямого эфира.