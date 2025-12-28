По прибытии президента Украины Владимира Зеленского в Майами для переговоров с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом его не встретили представители американской стороны. Об этом рассказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
— Американские парни в шортах и светоотражающих жилетах не считаются, — пошутил репортер.
Журналист также отметил, что глава киевского режима выглядел «подозрительно», добавив, что у трапа самолета его встретила лишь посол Украины в США Ольга Стефанишина. Причем до этого против нее было возбуждено уголовное дело Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) Украины.
Майами давно стал площадкой для переговоров по украинскому вопросу. Еще 19 декабря СМИ сообщили, что спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф проводит переговоры с председателем украинского Совета нацбезопасности и обороны Рустемом Умеровым, а также с советниками по безопасности ФРГ, Франции и Британии в Майами. Позднее Рустем Умеров сообщил о завершении переговоров украинской делегации с представителями Штатов и европейских стран. Теперь туда прибыл Зеленский, чтобы провести переговоры на уровне глав государств.