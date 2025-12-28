Журналист Боуз: Представители США не встретили Зеленского у трапа самолета

Майами давно стал площадкой для переговоров по украинскому вопросу. Еще 19 декабря СМИ сообщили, что спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф проводит переговоры с председателем украинского Совета нацбезопасности и обороны Рустемом Умеровым, а также с советниками по безопасности ФРГ, Франции и Британии в Майами. Позднее Рустем Умеров сообщил о завершении переговоров украинской делегации с представителями Штатов и европейских стран. Теперь туда прибыл Зеленский, чтобы провести переговоры на уровне глав государств.