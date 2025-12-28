Российский микроспутник «Хорс» № 5 улучшит мониторинг космической погоды

Данный космический аппарат был выведен сегодня в космос на борту ракеты-носителя «Союз-2.1б» в рамках программы «Универсат», запущенной в 2019 году Роскосмосом для вовлечения студентов, аспирантов и сотрудников ведущих российских вузов в развитие отечественной космической отрасли и спутниковой индустрии. В рамках этой программы на орбиту уже было доставлено 22 малых спутника, в том числе восемь космических аппаратов, созданных в МГТУ.