Попова заявила о готовности РФ к эпидемиям опаснее COVID-19

Россия готова к более опасным эпидемиологическим угрозам, чем COVID-19, Роспотребнадзор сделает все, чтобы обойтись без ограничений и значимых рисков для здоровья граждан, заявила глава ведомства Анна Попова.
«Мы значимо более готовы. И мы делаем все для того, чтобы мы извлекли все-все уроки, такой дорогой ценой оплаченные», — сообщила Анна Попова в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным.
По ее словам, Роспотребнадзор сделает все, чтобы при появлении новой эпидемиологической угрозы обойтись без ограничений, системных мер, а также рисков для экономики, жизни и здоровья россиян.
Ранее глава офиса ВОЗ в Москве Батыр Бердыклычев сообщил, что организация не видит риска возвращения числа случаев COVID-19 к уровням, которые наблюдались во время пандемии.