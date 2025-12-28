Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Попова заявила о готовности РФ к эпидемиям опаснее COVID-19

Анна Попова заявила, что Роспотребнадзор сделает все, чтобы обойтись без ограничений при появлении эпидемиологической угрозы.

Источник: Аргументы и факты

Россия готова к более опасным эпидемиологическим угрозам, чем COVID-19, Роспотребнадзор сделает все, чтобы обойтись без ограничений и значимых рисков для здоровья граждан, заявила глава ведомства Анна Попова.

«Мы значимо более готовы. И мы делаем все для того, чтобы мы извлекли все-все уроки, такой дорогой ценой оплаченные», — сообщила Анна Попова в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным.

По ее словам, Роспотребнадзор сделает все, чтобы при появлении новой эпидемиологической угрозы обойтись без ограничений, системных мер, а также рисков для экономики, жизни и здоровья россиян.

Ранее глава офиса ВОЗ в Москве Батыр Бердыклычев сообщил, что организация не видит риска возвращения числа случаев COVID-19 к уровням, которые наблюдались во время пандемии.