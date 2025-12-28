Ричмонд
В Башкирии перекрыли движение на трассе из-за плохой погоды

В ГАИ Башкирии сообщили об ограничении движения.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии перекрыли движение на участке дороги М-5 «Урал». По информации ГАИ республики, решение принято из-за ухудшения погодных условий и плохой видимости.

Ограничение действительно как для пассажирского, так и грузового транспорта на участке с 1480 по 1548 км. Предварительно оно сохранится до 9:00 29 декабря.

Участников движения попросили заранее планировать маршруты с учетом ограничений.

