В Башкирии перекрыли движение на трассе из-за плохой погоды

В Башкирии перекрыли движение на участке дороги М-5 «Урал». По информации ГАИ республики, решение принято из-за ухудшения погодных условий и плохой видимости.
Ограничение действительно как для пассажирского, так и грузового транспорта на участке с 1480 по 1548 км. Предварительно оно сохранится до 9:00 29 декабря.
Участников движения попросили заранее планировать маршруты с учетом ограничений.
