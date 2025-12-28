Адвокат Добровинский рассказал подробности личной жизни Брижит Бардо

28 декабря стало известно о смерти Брижит Бардо. Одна из самых красивых актрис мирового кино завершила карьеру в 1973 году, тогда ей было 39 лет.
С тех пор звезда вела уединенную жизнь в Сан-Тропе и занималась вопросами защиты животных. Адвокат Александр Добровинский рассказал, что происходило в жизни французской актрисы последние годы.
Они много лет были дружны и поддерживали общение. Говоря о Бардо, Добровинский подчеркивает, что она всегда была особенной, своеобразной. Например, многие годы не снимала макияж, когда ложилась спать.
Свою жизнь она посвятила помощи животным.
— Она занималась своими собачками, потому что новая Франция, и то, что там творилось, вызывало у нее отвращение. Она посвятила свою жизнь животным, говоря, что это ангелы на земле, — рассказывает aif.ru.
Они обсуждали, что в Москве появились догхантеры, которые изводят собак. У Бардо то всегда вызывало бурные реакции.
— Она говорила, что людей, которые убивают ни в чем неповинных собак, травят их, надо жестко наказывать, — поделился адвокат.
Актрису он запомнил «человеком, который смог бросить вызов обществу».
Меж тем, в СССР боялись приглашать французскую актрису на роли. Причиной этого стало звание «секс-символа эпохи», которое в Советском Союзе вызывало опасения, сообщает ОТР.
Жизнь мировой кинозвезды и секс-символа 1950-х и 1960-х Брижит Бардо оборвалась на 92-м году жизни. Ее карьера началась с фотографии на обложке французского Elle. Тогда будущей звезде было всего 15 лет. Эту обложку увидел режиссер Роже Вадим, он пригласил Бардо на роль в фильме «И бог создал женщину», которая прославила ее имя, сообщает Российская газета.