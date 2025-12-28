Адвокат Добровинский рассказал подробности личной жизни Брижит Бардо

Жизнь мировой кинозвезды и секс-символа 1950-х и 1960-х Брижит Бардо оборвалась на 92-м году жизни. Ее карьера началась с фотографии на обложке французского Elle. Тогда будущей звезде было всего 15 лет. Эту обложку увидел режиссер Роже Вадим, он пригласил Бардо на роль в фильме «И бог создал женщину», которая прославила ее имя, сообщает Российская газета.