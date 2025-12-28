«Надо это ужесточить». Кочанова рассказала, что белорусы задают очень много вопросов об электронных сигаретах и вейпах

Глава Совета Республики Наталья Кочанова сказала в эфире телеканала СТВ, что белорусы задают очень много вопросов об электронных сигаретах и вейпах.
«Очень много было вопросов, которые касались курения электронных сигарет, вейпов. И совсем недавно, на заседании экспертного совета, мы уже рассмотрели проект этого закона, где будет четкая регламентация производства, использования, рекламы средств табакокурения. Нет ни одного приема, чтобы не говорили о том, что надо это ужесточить. И, конечно, административная ответственность. Члены экспертного совета предложили ввести вплоть до уголовной ответственности, когда это будет касаться несовершеннолетних», — рассказала Наталья Кочанова.
Напомним, ранее мы писали, что сенатор Михаил Русый сказал о предложении ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям до 18 лет в Беларуси, а еще озвучил, какие слова могут запретить на вывесках торговых объектов страны.
