«Надо это ужесточить». Кочанова рассказала, что белорусы задают очень много вопросов об электронных сигаретах и вейпах

«Очень много было вопросов, которые касались курения электронных сигарет, вейпов. И совсем недавно, на заседании экспертного совета, мы уже рассмотрели проект этого закона, где будет четкая регламентация производства, использования, рекламы средств табакокурения. Нет ни одного приема, чтобы не говорили о том, что надо это ужесточить. И, конечно, административная ответственность. Члены экспертного совета предложили ввести вплоть до уголовной ответственности, когда это будет касаться несовершеннолетних», — рассказала Наталья Кочанова.