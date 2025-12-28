Ричмонд
Трамп заявил, что провел продуктивный разговор с Владимиром Путиным

Президент США заявил о телефонном разговоре с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел продуктивный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

«Я только что провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Путиным перед своей встречей с Зеленским. Встреча состоится в главной столовой Мар-а-Лаго», — написал он.

Также американский лидер добавил, что встреча с Зеленским пройдет в присутствии прессы в его резиденции.

Ранее стало известно, что в воскресенье, 28 декабря, Трамп проведет встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Позднее выяснилось, что Белый дом перенес встречу Трампа с Зеленским на 21:00 по московскому времени.

Спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, в свою очередь, оставил послание Западу, опубликовав совместное фото Путина и Трампа, на котором лидеры государств пожимают друг другу руки.

