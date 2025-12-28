Трамп обратился к Путину перед переговорами с Зеленским

Срочная новость.
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом американский лидер заявил в своей соцсети TruthSocial. Трамп отметил продуктивность диалога с российским лидером. Беседа двух глав государств состоялась перед переговорами с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
