Трамп обратился к Путину перед переговорами с Зеленским

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом американский лидер заявил в своей соцсети TruthSocial. Трамп отметил продуктивность диалога с российским лидером. Беседа двух глав государств состоялась перед переговорами с главой киевского режима Владимиром Зеленским.