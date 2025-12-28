Полина Лурье решила ускорить процесс выселения Ларисы Долиной из квартиры

Полина Лурье решил ускорить процесс выселения Ларисы Долиной из спорной квартиры. Верховный суд встал на сторону покупательницы, оставив квартиру за ней. А Мосгорсуд 25 декабря постановил, что Лариса Долина должна выселиться из спорной квартиры.
Следом за этим событием, Лариса Долина представила отрывок своей новой песни, это она сделала в ночь после суда — композиция получила название «Последнее прощай». Слушатели уверены, что песня посвящена случившейся ситуации.
Несмотря на терзания, певица пока не спешит вывозить вещи. В итоге, Полина Лурье решила поторопить Долину. Адвокат покупательницы Светлана Свириденко рассказала aif.ru, что они планируют ускорить процесс выселения звезды.
— Лариса Александровна пока не выселяется! Отправила требование, — прокомментировала Светлана Свириденко.
Напомним, певица продала пятикомнатную квартиру летом 2024 года за 112 миллионов рублей, но вскоре заявила, что сделала это под влиянием мошенников. Деньги она перечислила преступникам, а квартиру по итогу отдавать отказалась.
Певица пошла в суд с требованием оставить жилье ей, так и вышло. Суды первых инстанций встали на ее сторону, а Лурье посоветовали взыскивать деньги с мошенников. Но Верховный суд в итоге отменил эти решения.
Лариса Долина согласилась покинуть спорную квартиру до 10 января, когда закончатся новогодние праздники, пишет ОТР.
За певицей сохраняется возможность подать заявление об отсрочки исполнения Мосгорсуда о выселении. Но она должна будет обосновать, почему не имеет возможность исполнить решение немедленно, и привести соответствующие доказательства, пишет газета Известия.
А тем временем, вслед за Ларисой Долиной элитного жилья может лишиться и Филипп Киркоров. Речь идет о загородном доме на берегу Москвы-реки. Он закрывает дорогу к воде жителям соседних многоэтажек, расположенных в нескольких сотнях метров. И лишает их возможности выйти к береговой зоне, пишет Российская газета.