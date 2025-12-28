Полина Лурье решила ускорить процесс выселения Ларисы Долиной из квартиры

А тем временем, вслед за Ларисой Долиной элитного жилья может лишиться и Филипп Киркоров. Речь идет о загородном доме на берегу Москвы-реки. Он закрывает дорогу к воде жителям соседних многоэтажек, расположенных в нескольких сотнях метров. И лишает их возможности выйти к береговой зоне, пишет Российская газета.