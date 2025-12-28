Ричмонд
ВМС США вывели корабли из Средиземного моря

Американские военно-морские силы вывели все свои боевые корабли из Средиземного моря. Об этом говорится в публикации Военно-морского института Соединенных Штатов.

До декабря в этом регионе находился ракетный эсминец USS Paul Ignatius, который передеислоцировался в Атлантику для участия в совместных учениях с военно-морскими силами Марокко.

В то же время другие корабли в ноябре направились в Карибское море, к северу от Венесуэлы, где сейчас располагается группа из 11 судов, говорится в материале ведомства.

В ноябре ударная группа американских кораблей, возглавляемая 337-метровым авианосцем USS Gerald R. Ford, вошла в воды Карибского моря. Это развертывание, по словам главы Южного командования ВС США Элвина Холси, является важным шагом для укрепления безопасности Западного полушария.

Еще в августе Al Jazeera со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа развернула военно-морскую группировку к побережью Венесуэлы в рамках операции по противодействию наркоторговле и преступным группировкам. В состав эскадры входят три корабля: USS San Antonio, USS Iwo Jima и USS Fort Lauderdale.

