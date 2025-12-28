Врач Поповичева назвала способы снизить риск появления отеков

Снизить риск появления отеков после новогодних застолий помогут физическая активность и правильное дыхание. Советы дала врач антивозрастной и превентивной медицины, Лилия Поповичева в разговоре с «Лентой.ру».
По её словам, отеки возникают из-за застоя лимфы и жидкости, которые провоцируют малоподвижность, поздние ужины, а также избыток соли и алкоголя. Это также может ухудшать цвет лица и способствовать появлению морщин.
Самым доступным способом борьбы с отеками врач назвала регулярное движение, включая ходьбу, плавание или легкую зарядку, что активирует лимфатическую систему. Не менее важно глубокое диафрагмальное дыхание, которое создает перепады давления и стимулирует отток жидкости.
Поповичева также рекомендовала практиковать мягкий лимфодренажный массаж, контрастный душ и чаще менять положение тела в течение дня, чтобы улучшить циркуляцию крови и лимфы.
