Авербух раскрыл, почему Валиева не участвует в его шоу

«Она бережёт силы на спорт, ей тяжело растрачиваться на шоу. Желаю, чтобы её возвращение было настоящим — с выступлениями на соревнованиях. Возможно, это случится не сразу, но это будет очень важно — и для неё, и для страны», — цитирует Авербуха Sport24.
Валиева вернулась в спорт после четырёхлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Она была лишена медалей, включая золото чемпионатов Европы и России, а также наград на различных этапах турниров. 19-летняя спортсменка приняла решение возобновить карьеру и с 25 октября начала официальные тренировки под руководством Светланы Соколовской в команде Татьяны Навки. До этого долгое время спортсменка тренировалась у Этери Тутберидзе.
