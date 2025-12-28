Ричмонд
Авербух раскрыл, почему Валиева не участвует в его шоу

Фигуристка Камила Валиева не участвует в шоу Ильи Авербуха «Аллилуйя любви», поскольку бережёт силы для возвращения в большой спорт. Об этом сам Авербух рассказал журналистам, подчеркнув, что команда полностью поддерживает её решение.

Источник: Life.ru

«Она бережёт силы на спорт, ей тяжело растрачиваться на шоу. Желаю, чтобы её возвращение было настоящим — с выступлениями на соревнованиях. Возможно, это случится не сразу, но это будет очень важно — и для неё, и для страны», — цитирует Авербуха Sport24.

Валиева вернулась в спорт после четырёхлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Она была лишена медалей, включая золото чемпионатов Европы и России, а также наград на различных этапах турниров. 19-летняя спортсменка приняла решение возобновить карьеру и с 25 октября начала официальные тренировки под руководством Светланы Соколовской в команде Татьяны Навки. До этого долгое время спортсменка тренировалась у Этери Тутберидзе.

