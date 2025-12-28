Отодвинула смерть на 40 лет: история жизни и причина гибели Брижит Бардо

Французская икона стиля, актриса и защитница животных Брижит Бардо ушла из жизни на 92-м году жизни.
Хотя обстоятельства кончины не раскрываются, известно, что в последние месяцы здоровье актрисы серьезно пошатнулось: в октябре ее госпитализировали с тяжелой дыхательной недостаточностью, состояние было критическим.
Эти проблемы могли быть отдаленным эхом тяжелой битвы, которую Бардо выиграла почти 40 лет назад, — борьбы с раком молочной железы.
Бог создал женщину.
Брижит Бардо — одна из самых влиятельных и противоречивых фигур Франции.
Будущий секс-символ поколения родилась в Париже 28 сентября 1934 года в состоятельной буржуазной семье и с детства занималась балетом. Ее судьба изменилась в 1949 году, когда она впервые снялась для обложки журнала Elle под инициалами «Б. Б.».
Именно там ее заметил начинающий кинематографист Роже Вадим, который стал ее мужем, наставником и творческим архитектором.
Несмотря на неудачный дебют в кино в 1952 году, именно Вадим создал проект, навсегда вписавший ее имя в историю. Фильм «И Бог создал женщину» (1956) с откровенными сценами и образом свободной, живущей по своим правилам девушки произвел эффект разорвавшейся бомбы. Картину запрещали в некоторых странах и штатах США, что только подогрело интерес.
В 1969 году она стала моделью для официального бюста Марианны, национального символа Французской Республики. Она также была признанной иконой стиля, популяризировавшей бикини, прическу «бабетта» и образ секс-символа.
Бунт звезды.
В 1973 году, в возрасте 39 лет и на пике популярности, Брижит Бардо неожиданно объявила об уходе из кино. Ее новым призванием стала борьба за права животных, которой она посвятила более 50 лет жизни.
В 1986 году она основала Фонд Брижит Бардо, продав для его финансирования свои драгоценности.
Ее активная кампания в конце 1970-х привела к запрету импорта шкур бельков сначала во Франции, а затем и в Европе. Она финансировала приюты для животных по всему миру, выступала против корриды, меховой индустрии и жестоких методов забоя скота.
Сама актриса говорила: «Я все бросила в свое время ради животных — и это был мой самый лучший поступок».
Личная жизнь Бардо была такой же бурной, как и ее карьера. Она была замужем четыре раза.
От брака с акиером Жаком Шарье у нее родился единственный сын, Николя. Их отношения были крайне сложными — Бардо откровенно не хотела ребенка и в мемуарах сравнивала беременность с опухолью, что позже привело к судебному иску от сына.
Последним ее мужем стал Бернар д’Ормаль, бывший политический советник ультраправых, с которым она прожила до конца жизни. Он умер в 2025 году.
Ее общественная деятельность не раз вызывала скандалы. Бардо была неоднократно осуждена и оштрафована судами Франции из-за резких высказываний. Она открыто поддерживала ультраправый «Национальный фронт» (ныне «Национальное объединение») и его лидера Марин Ле Пен.
Помимо кино, Брижит Бардо добилась успеха и в музыке. Она записала несколько альбомов и ряд хитов, наиболее известные из которых были созданы в сотрудничестве с Сержем Генсбуром.
Не хотела лечить рак.
В 1984 году у тогда еще 50-летней звезды диагностировали рак груди. Как рассказывают близкие, сначала Брижит Бардо отказывалась от лечения, воспринимая диагноз как судьбу.
Переломить ситуацию помогла подруга — актриса Марина Влади, которая уговорила ее начать терапию. После курса лучевой терапии болезнь удалось перевести в стойкую ремиссию. Казалось, угроза миновала навсегда.
Однако, как пояснил в эксклюзивной беседе с aif.ru онколог Евгений Черемушкин, риски возвращения онкологии существуют всегда, даже спустя много лет.
«Риски есть всегда. То есть при ремиссии мы говорим не о выздоровлении, а о жизни без признаков болезни. Болезнь может вернуться и через 10−15 лет», — подчеркнул специалист.
Черемушкин не исключил, что нынешние тяжелые проблемы с легкими у Бардо могли быть связаны с онкологическим анамнезом.
«Всегда есть риски, что болезнь вернется… В случае с Бардо мог вернуться рак легких или, возможно, появились другие опухоли. Некоторые люди по несколько опухолей в течение жизни имеют. Что касается легких, это системный фильтр. Поэтому заболеваний легких в целом очень много. В том числе и после онкологического заболевания мог появиться целый перечень проблем, которые привели к быстрому поражению легких», — отметил врач.
Смогла побороть рак.
Рак молочной железы — один из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин.
«Это совсем не редкий вид рака, у женщин он практически на первом месте стоит. Обычно заболевание проявляется узловатыми образованиями. Либо могут пойти кровянистые выделения из соска. Часто при раке груди женщины находят у себя плотный лимфоузел в подмышке», — объяснил Евгений Черемушкин.
Ключевым в борьбе с этим недугом является ранняя диагностика. Как отмечает эксперт, заболевание обычно выявляют с помощью скрининга — маммографии. В некоторых случаях для оценки наследственных рисков проводятся генетические исследования.
«Рак груди довольно хорошо поддается лечению, особенно на ранних стадиях. Лечиться точно нужно. Чем моложе человек, тем больше усилий при лечении надо приложить… Сегодняшние методы лечения порой позволяют женщине даже рожать детей», — говорит онколог.
Однако специалист предостерегает от легкомысленного отношения, приводя в пример историю Бардо: если бы актриса в 1984 году не начала лечение, ее жизнь могла бы оборваться гораздо раньше.
«Если человек решил не лечиться, то развитие болезни может быть разным. Обычно все начинается довольно медленно, от первой клетки до опухоли в 1 см может пройти от 5 до 15 лет. Но когда опухоль уже большая, счет может идти на месяцы. В любом случае нужно проходить обследования и начинать лечение, когда это необходимо», — резюмировал Черемушкин.
Спустя 40 лет после ремиссии организм актрисы не смог сдерживать развитие болезни. 28 декабря Брижит Бардо ушла, но навсегда останется символом красоты и жизнелюбия.