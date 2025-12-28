Роскосмос: блок «Фрегат» вывел на орбиту 52 спутника с космодрома Восточный

Разгонный блок «Фрегат» вывел на орбиту 52 спутника, запущенных с космодрома Восточный, сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».
«На Восточном прошел запуск 52 спутников, включая аппараты “Аист-2Т” № 1 и № 2», — говорится в сообщении.
В Роскосмосе в 16.19 мск сообщили, что ракета «Союз-2.1б» с аппаратами «Аист-2Т» и другими спутниками различного назначения стартовала и вывела на орбиту разгонный блок «Фрегат». Спустя час в госкорпорации рассказали, что аппараты «Аист-2Т» доставлены на заданную орбиту и отделились от разгонного блока «Фрегат».
После этого «Фрегат» вывел на орбиты еще 50 аппаратов, в том числе четыре аппарата «Грифон» для съемки Земли, спутники автоматической идентификационный системы судов компании «Спутникс», три спутника дистанционного зондирования Земли «Зоркий», спутник «Скорпион» разработки НИИ ядерной физики имени Скобельцина, аппарат «Лобачевский» ННГУ имени Лобачевского с гиперспектральной и мультиспектральной камерой для оценки состояния растительности в лесных и сельскохозяйственных массивах и четыре аппарата, созданные по программе Space-π.
Ранее в Роскосмосе сообщили, что космонавты из РФ Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также американский астронавт Джонни Ким вернулись с МКС. За время миссии российские космонавты провели 42 научных эксперимента, в том числе вывели четырнадцатое поколение потомков мух, появившихся на МКС.