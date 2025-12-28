Роскосмос: блок «Фрегат» вывел на орбиту 52 спутника с космодрома Восточный

После этого «Фрегат» вывел на орбиты еще 50 аппаратов, в том числе четыре аппарата «Грифон» для съемки Земли, спутники автоматической идентификационный системы судов компании «Спутникс», три спутника дистанционного зондирования Земли «Зоркий», спутник «Скорпион» разработки НИИ ядерной физики имени Скобельцина, аппарат «Лобачевский» ННГУ имени Лобачевского с гиперспектральной и мультиспектральной камерой для оценки состояния растительности в лесных и сельскохозяйственных массивах и четыре аппарата, созданные по программе Space-π.