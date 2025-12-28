Стихия в Молдове: Три человека погибли в ДТП за последние сутки, движение по трассе на Леушены затруднено из-за снегопадов, а в Кишиневе ветер снес новогодние елки

Полиция предупреждает: движение по трассе М-1 (74 км) вблизи сел Кондрица и Лозова затруднено из-за снегопадов. Дорожные инспекторы оказывают необходимую помощь. Водителям рекомендуется избегать поездок по этому участку дороги.
Из-за плохих погодных условий три человека погибли в ДТП в Молдове за последние сутки О ситуации на дорогах страны сообщили в Министерстве внутренних дел.
За последние 24 часа было зарегистрировано 82 дорожно-транспортных происшествия. Погибли 3 человека, один получил травмы.
Полиция призывает водителей соблюдать осторожность и не выезжать на дорогу без зимних шин.
А в Кишиневе на Рышкановке порывы мини-урагана уложили на елочном базаре на землю символы Нового года, готовые к продаже.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Есть версия: Слияние Политеха и Кагульского университета необходимо для создания прецедента «третьего срока» президентки Молдовы Майи Санду.
Вот интересная версия декана факультета международных отношений, политических и административных наук Госуниверситета Молдовы Александра Солкана (далее…).
Глава минсельхоза позорно заявила, что жители Молдовы не хотят покупать отечественные овощи: Еще как, но их на прилавках нет, а государство умыло руки.
Людмила Катлабуга лично проследила за покупателями и пришла к выводу, что наши граждане обходят молдавские овощи стороной (далее…).
Кошмар на ферме в Березках: Чтобы задержать владельца хозяйства, подозреваемого в убийствах своих работников, тела которых скармливал свиньям, к нему внедрили агента — главный полицейский Молдовы выступил с оправданиями.
Несмотря на то, что житель села пропал еще 14 сентября, полиция только сейчас сообщила о преступлениях на зловещей ферме [видео] (далее…).