МАРИУПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов исполнил мечту девочки из Мариуполя, подарив ей батут, передает корреспондент РИА Новости.
В день торжественного открытия мариупольского русского драматического театра губернатор Санкт-Петербурга исполнил желание 9-летней Марии-Виктории — девочки из Мариуполя, загадавшей себе домашний батут.
«Я снял открыточку — написала, что хочешь получить батут. Вот тебе батут — домой привезут, а это тебе уже сертификат — владей», — сказал Беглов.
Ранее в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» в Большом Кремлевском дворце губернатор Санкт-Петербурга снял три открытки от восьмилетней Марины, которая хотела получить цифровое пианино и 13-летний Артем, желающий умную колонку.