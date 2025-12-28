Ричмонд
Беглов исполнил мечту девочки из Мариуполя

Беглов исполнил мечту девочки из Мариуполя подарил ей батут.

МАРИУПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов исполнил мечту девочки из Мариуполя, подарив ей батут, передает корреспондент РИА Новости.

В день торжественного открытия мариупольского русского драматического театра губернатор Санкт-Петербурга исполнил желание 9-летней Марии-Виктории — девочки из Мариуполя, загадавшей себе домашний батут.

«Я снял открыточку — написала, что хочешь получить батут. Вот тебе батут — домой привезут, а это тебе уже сертификат — владей», — сказал Беглов.

Ранее в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» в Большом Кремлевском дворце губернатор Санкт-Петербурга снял три открытки от восьмилетней Марины, которая хотела получить цифровое пианино и 13-летний Артем, желающий умную колонку.

