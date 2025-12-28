Кинолог Серебрякова призвала не брать собак на прогулку в новогоднюю ночь

Владельцам собак необходимо усилить меры безопасности для питомцев в новогодние праздники из-за фейерверков и массовых гуляний. Рекомендации дала кинолог Елизавета Серебрякова в эфире радио Sputnik.
Она подчеркнула, что любая прогулка должна проходить только на крепком поводке, а амуницию нужно тщательно проверять. Адресник лучше крепить на отдельном шнурке, чтобы он остался на собаке, если та вывернется из ошейника. Также специалист настоятельно советует чипировать животное.
Серебрякова рекомендует избегать прогулок в час пик и в местах скопления людей, особенно в новогоднюю ночь. В это время собаку категорически нельзя брать с собой для наблюдения за салютами. Питомца лучше оставить дома в тихом месте, например в ванной, и включить фоновую музыку. Для особо тревожных животных стоит заранее обсудить с ветеринаром возможность приема успокоительных средств.
