Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кинолог Серебрякова призвала не брать собак на прогулку в новогоднюю ночь

Рекомендуется избегать прогулок с собакой в час пик и в местах скопления людей.

Источник: Аргументы и факты

Владельцам собак необходимо усилить меры безопасности для питомцев в новогодние праздники из-за фейерверков и массовых гуляний. Рекомендации дала кинолог Елизавета Серебрякова в эфире радио Sputnik.

Она подчеркнула, что любая прогулка должна проходить только на крепком поводке, а амуницию нужно тщательно проверять. Адресник лучше крепить на отдельном шнурке, чтобы он остался на собаке, если та вывернется из ошейника. Также специалист настоятельно советует чипировать животное.

Серебрякова рекомендует избегать прогулок в час пик и в местах скопления людей, особенно в новогоднюю ночь. В это время собаку категорически нельзя брать с собой для наблюдения за салютами. Питомца лучше оставить дома в тихом месте, например в ванной, и включить фоновую музыку. Для особо тревожных животных стоит заранее обсудить с ветеринаром возможность приема успокоительных средств.

Ранее ученые выяснили, из-за чего люди могут неправильно понимать эмоции собак.