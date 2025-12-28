АТОР назвала причины возникновения страховых случаев за рубежом

Исполнительный директор подчеркнула, что большинство страховых случаев традиционно связано с простудами, проблемами с сердцем и сосудами, отравлениями и различными травмами. В Азии некоторые туристы сталкиваются с трудностями при адаптации к климату и местной кухне, а в Таиланде и Вьетнаме происходят ДТП во время катания на мотобайках. В ряде стран существуют риски из-за укусов насекомых. В этом сезоне было много упоминаний об экзотических вирусах и лихорадках, однако статистика страховых компаний показывает, что массовых случаев не зафиксировано, а лишь единичные и редкие.