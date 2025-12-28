Трамп заявил, что примет Зеленского в своей резиденции в присутствии прессы

Президент США Дональд Трамп заявил, что назначенная встреча с главой киевского режима Владимиром Зеленским пройдет в присутствии прессы. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.
«Встреча состоится в главной столовой Мар-а-Лаго в присутствии прессы», — написал он.
Глава американского государства также заявил, что провел продуктивный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Ранее стало известно, что воскресная встреча Трампа с Зеленским начнется в 21:00 по московскому времени.
