Мариупольский русский драматический театр претерпел ряд изменений

По данным Минобороны РФ, драмтеатр в Мариуполе был взорван националистами «Азова» (террористическая организация, запрещена в РФ) 16 марта 2022 года. В Минобороны РФ заявляли, что озвученные Киевом обвинения в якобы нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители, не соответствуют действительности — российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям. В оборонном ведомстве отметили, что «боевики националистического батальона “Азов” совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра». Как сообщал представитель Народной милиции ДНР Юрий Бухарев, характер взрыва театра в Мариуполе говорит о том, что его эпицентр находился внутри здания, а не снаружи.