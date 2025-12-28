Ричмонд
Синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург к началу новогодних каникул

Погода в Петербурге к началу новогодних каникул будет по-настоящему зимней.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 дек — РИА Новости. Погода в Петербурге к началу новогодних каникул будет по-настоящему зимней, а снежный покров будет высотой четыре-семь сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, циклон вернул в Северную столицу снежный покров.

«До конца года оттепелей в городе на Неве не ожидается, а вот снег до Нового года будет идти ежедневно. Так что к началу новогодних каникул погода будет по-настоящему зимней, а снежный покров еще подрастет и в 2026 год Санкт-Петербург уйдет со снегом высотой четыре-семь сантиметров», — написал Леус в своем Telegram-канале.