Белорусский нарколог сказала, существует ли ген алкоголизма

Белорусский врач сказала, есть ли ген алкоголизма.

Источник: Комсомольская правда

Психиатр-нарколог, замглавврача Минского городского клинического наркологического центра Марина Астрейко сказала sb.by, существует ли ген алкоголизма.

Специалист отметила, что синдром зависимости от алкоголя (он же — алкоголизм) — мультифакторная болезнь с множеством причин ее возникновения.

«Это как психологический и социальный, так и биологический факторы. Наследственность здесь также важна», — говорит Марина Астрейко.

Вместе с тем она добавляет:

«Гена алкоголизма как такового нет, но за формирование заболевания отвечают некоторые другие гены. Поэтому генетическая предрасположенность все же имеет место быть».

Дала нарколог и определение алкогольной зависимости:

«Хроническое, зачастую тяжело протекающее психическое заболевание, характеризующееся определенным симптомокомплексом».

Тем временем врач сказала белорусам, стоит ли перед новогодним застольем съесть сливочное масло и выпить активированный уголь.

