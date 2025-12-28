Белорусский нарколог сказала, существует ли ген алкоголизма

Психиатр-нарколог, замглавврача Минского городского клинического наркологического центра Марина Астрейко сказала sb.by, существует ли ген алкоголизма.
Специалист отметила, что синдром зависимости от алкоголя (он же — алкоголизм) — мультифакторная болезнь с множеством причин ее возникновения.
«Это как психологический и социальный, так и биологический факторы. Наследственность здесь также важна», — говорит Марина Астрейко.
Вместе с тем она добавляет:
«Гена алкоголизма как такового нет, но за формирование заболевания отвечают некоторые другие гены. Поэтому генетическая предрасположенность все же имеет место быть».
Дала нарколог и определение алкогольной зависимости:
«Хроническое, зачастую тяжело протекающее психическое заболевание, характеризующееся определенным симптомокомплексом».
