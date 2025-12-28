Врач Чернышова рассказала, какие напитки можно брать с собой на прогулку

Не стоит брать алкогольные напитки в термосе для согревания на зимней прогулке, так как это может привести к переохлаждению. Об этом рассказала врач-валеолог, терапевт Надежда Чернышова в беседе с NEWS.ru.
По ее словам, алкоголь вызывает принудительное расширение сосудов и увеличивает теплоотдачу организма, что в условиях холода способствует быстрой потере тепла. Специалист рекомендует вместо этого периодически заходить в теплые помещения во время прогулки.
Также для согревания можно использовать горячую воду, например, помыв руки в санузле торгового центра.
Ранее Виктория Садовская заявила, что во время новогоднего застолья стоит есть маленькими порциями.