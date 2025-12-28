Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Чернышова рассказала, какие напитки можно брать с собой на прогулку

Не рекомендуется брать на улицу алкоголь для согревания.

Источник: Аргументы и факты

Не стоит брать алкогольные напитки в термосе для согревания на зимней прогулке, так как это может привести к переохлаждению. Об этом рассказала врач-валеолог, терапевт Надежда Чернышова в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, алкоголь вызывает принудительное расширение сосудов и увеличивает теплоотдачу организма, что в условиях холода способствует быстрой потере тепла. Специалист рекомендует вместо этого периодически заходить в теплые помещения во время прогулки.

Также для согревания можно использовать горячую воду, например, помыв руки в санузле торгового центра.

Ранее Виктория Садовская заявила, что во время новогоднего застолья стоит есть маленькими порциями.