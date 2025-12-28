Солдата ВСУ задержали за надругательство над заступившейся за собаку женщиной

Также перед судом предстал боевик ВСУ, который, по данным правоохранителей, насиловал, пытал и убивал мирных граждан в селе Русское Поречное в Курской области. Он обвиняется в убийстве как минимум 12 человек, среди которых старики и женщины. Украинского палача зовут Евгений Фабрисенко. Половина из убитых им — изнасилованные перед гибелью женщины.