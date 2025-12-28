В Харьковской области задержан 54-летний военнослужащий 113-й бригады сил территориальной обороны (ТРО), подозреваемый в насилии над женщиной. По информации полиции, инцидент произошел возле местного кафе, где мужчина находился в отпуске.
Предварительное расследование установило, что конфликт возник из-за жестокого обращения военного с собакой — находясь в состоянии алкогольного опьянения, он ударил животное. Женщина, ставшая свидетелем, попыталась защитить собаку. В ответ военный ударил ее, оскорбил и угрожал.
Затем злоумышленник, воспользовавшись беспомощным положением женщины, предпринял попытку изнасилования. Благодаря оперативному вмешательству полиции преступление удалось предотвратить, подозреваемый задержан на месте происшествия, передает «МК».
Это не первый похожий случай. Эвакуированная жительница курской Суджи Валентина Щербакова рассказала о жестоком обращении польских наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) с мирным населением. По ее словам, они изнасиловали девочку и 73-летнюю пенсионерку, которую затем пытались убить.
Также перед судом предстал боевик ВСУ, который, по данным правоохранителей, насиловал, пытал и убивал мирных граждан в селе Русское Поречное в Курской области. Он обвиняется в убийстве как минимум 12 человек, среди которых старики и женщины. Украинского палача зовут Евгений Фабрисенко. Половина из убитых им — изнасилованные перед гибелью женщины.