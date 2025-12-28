Семья свердловчан готовила текракт, теперь они за решеткой

Жителей поселка Верхнее Дуброво (Свердловской области) Артема Назарова*, Алексея Назарова* и Татьяну Назарову* внесли в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Это следует из обновленных данных, опубликованных на сайте Росфинмониторинга, а также материалов картотеки Свердловского областного суда.