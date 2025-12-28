Ричмонд
Семья свердловчан готовила текракт, теперь они за решеткой

Жителей поселка Верхнее Дуброво (Свердловской области) Артема Назарова*, Алексея Назарова* и Татьяну Назарову* внесли в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Это следует из обновленных данных, опубликованных на сайте Росфинмониторинга, а также материалов картотеки Свердловского областного суда.

Семья останется в СИЗО до февраля.

В картотеке Свердловского облсуда уточняется, что в отношении семьи Назаровых* рассматривается уголовное дело о подготовке теракта. Это ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ. За это грозит до 20 лет лишения свободы.

Все трое содержатся под стражей и в декабре через защиту подали ходатайства об изменении меры пресечения. В итоге им отказали, оставив решеине без изменений.

*- внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.