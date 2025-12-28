Ричмонд
«Мне пришлось согласиться»: Задержанный в ДНР пособник Киева рассказал, как его завербовали

Задержанный агент ГУР Украины Валерий Яровой сообщил, что его завербовали, угрожая мобилизацией сына. Об этом он рассказал УФСБ по ДНР.

Источник: Life.ru

«Меня спросили, хочу ли я воевать. Я сказал, что не хочу. Тогда они начали угрожать: сказали, что моего сына мобилизуют, потому что ему уже есть 18 лет. Поэтому мне пришлось согласиться, чтобы его не забрали», — рассказал задержанный.

По словам Ярового, украинская разведка организовала его переброску вместе с военнослужащими. Он пояснил, что после прохождения фильтрационных мероприятий ему было поручено связаться с кураторами через мессенджер и передать кодовое сообщение: «Мама, я живой».

Напомним, ранее сообщалось, что ФСБ пресекла внедрение трёх украинских «спящих» агентов в ДНР. Злоумышленники находились в Красноармейске с задачей ожидать прихода российских войск, получить российские паспорта и затем перейти к разведывательной и подрывной деятельности на территории нашей страны.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

