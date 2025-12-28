Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне назвали десять любимых новогодних фильмов

Самой популярной в Новый год в России у россиян стала картина Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

Источник: Аргументы и факты

Фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» возглавил список картин для обязательного просмотра в новогодние праздники по мнению зрителей. Об этом сообщает НСН.

За картину Эльдара Рязанова проголосовали 54 процента респондентов. На втором месте с 40 процентами голосов оказался фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Третью строчку заняла музыкальная комедия «Карнавальная ночь», которую выбрали 36 процентов опрошенных.

Также в первую десятку вошли фильмы «Джентльмены удачи», «Девчата», «Служебный роман», «Любовь и голуби», «Бриллиантовая рука», «Операция “Ы” и другие приключения Шурика» и «Зигзаг удачи».

Ранее сообщалось о смерти актера Вадима Синицына, снявшегося в фильме «Танк “Клим.

Ворошилов-2".