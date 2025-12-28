Россияне назвали десять любимых новогодних фильмов

Фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» возглавил список картин для обязательного просмотра в новогодние праздники по мнению зрителей. Об этом сообщает НСН.
За картину Эльдара Рязанова проголосовали 54 процента респондентов. На втором месте с 40 процентами голосов оказался фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Третью строчку заняла музыкальная комедия «Карнавальная ночь», которую выбрали 36 процентов опрошенных.
Также в первую десятку вошли фильмы «Джентльмены удачи», «Девчата», «Служебный роман», «Любовь и голуби», «Бриллиантовая рука», «Операция “Ы” и другие приключения Шурика» и «Зигзаг удачи».
