Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью экс-посла Стегния

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким советского и российского дипломата и историка Петра Стегния. В своём обращении он отметил вклад Стегния в укрепление отношений России со странами Ближнего Востока и Северной Африки. Глава РПЦ также сообщил, что молится об упокоении души новопреставленного дипломата.

«Зная почившего как глубоко верующего человека, хотел бы отметить его неравнодушное отношение к служению Русской православной церкви и поддержку ее миссии на Ближнем Востоке», — сказал патриарх Кирилл.

Бывший российский посол в Кувейте, Турции и Израиле Пётр Стегний умер в возрасте 80 лет. О его смерти стало известно накануне.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл раскритиковал отказ от религиозных символов на денежных знаках. В своём выступлении он отметил, что стремление избегать изображений христианских святынь говорит о попытке снизить значение духовного наследия России.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

