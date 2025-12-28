Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью экс-посла Стегния

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким советского и российского дипломата и историка Петра Стегния. В своём обращении он отметил вклад Стегния в укрепление отношений России со странами Ближнего Востока и Северной Африки. Глава РПЦ также сообщил, что молится об упокоении души новопреставленного дипломата.