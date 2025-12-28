Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью экс-посла Стегния

«Зная почившего как глубоко верующего человека, хотел бы отметить его неравнодушное отношение к служению Русской православной церкви и поддержку ее миссии на Ближнем Востоке», — сказал патриарх Кирилл.
Бывший российский посол в Кувейте, Турции и Израиле Пётр Стегний умер в возрасте 80 лет. О его смерти стало известно накануне.
