Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мост через Темерник в Ростове получил разрешение на ввод в эксплуатацию

В Ростове-на-Дону готовится к открытию мост через Темерник.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону завершается строительство нового моста через реку Темерник в створе улицы Песчаной. Глава Ростова Александр Скрябин совместно с дорожными службами провели выездной осмотр объекта.

Мост получил положительное заключение Госстройнадзора, что является финальным шагом для ввода его в эксплуатацию.

Этот мост, проект которого был задуман еще в 1981 году, жители города ждали несколько десятилетий. После открытия он станет дублером Текучевского моста, что должно повысить надежность и пропускную способность транспортной сети в этом районе.

В рамках строительства подрядчик выполнил комплекс работ: увеличил габариты сооружения, установил локальные очистные сооружения, а также провел модернизацию ливневой канализации с заменой труб на более широкие и реконструкцию дождевых колодцев.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!