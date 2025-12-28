Мост через Темерник в Ростове получил разрешение на ввод в эксплуатацию

В Ростове-на-Дону завершается строительство нового моста через реку Темерник в створе улицы Песчаной. Глава Ростова Александр Скрябин совместно с дорожными службами провели выездной осмотр объекта.
Мост получил положительное заключение Госстройнадзора, что является финальным шагом для ввода его в эксплуатацию.
Этот мост, проект которого был задуман еще в 1981 году, жители города ждали несколько десятилетий. После открытия он станет дублером Текучевского моста, что должно повысить надежность и пропускную способность транспортной сети в этом районе.
В рамках строительства подрядчик выполнил комплекс работ: увеличил габариты сооружения, установил локальные очистные сооружения, а также провел модернизацию ливневой канализации с заменой труб на более широкие и реконструкцию дождевых колодцев.
