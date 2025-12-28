Ричмонд
Собянин рассказал, где в Москве появятся новые станции метро

Собянин: новые станции метро появятся в Печатниках и на проспекте Мира в Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Новые станции метро появятся примерно в десяти районах Москвы, в том числе на проспекте Мира и в Печатниках, в ближайшие пять лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В ближайшие пять лет мы видим, что порядка десяти районов Москвы получат новые станции метрополитена. Это Бирюлево Восточное, Западное, это и дополнительные станции в Ярославском районе, на проспекте Мира, в Гольяново появится еще одна станция, Рублево-Архангельское направление», — сказал Собянин в интервью программе «Неделя в городе» на канале «Россия 1».

Он напомнил, что ожидается продление Филевской линии в Можайский район, метро придет и в Сколково. Также идет продление Троицкой линии до самого Троицка. В Печатниках также появится новая станция, добавил мэр.

