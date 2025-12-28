Собянин рассказал, где в Москве появятся новые станции метро

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Новые станции метро появятся примерно в десяти районах Москвы, в том числе на проспекте Мира и в Печатниках, в ближайшие пять лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«В ближайшие пять лет мы видим, что порядка десяти районов Москвы получат новые станции метрополитена. Это Бирюлево Восточное, Западное, это и дополнительные станции в Ярославском районе, на проспекте Мира, в Гольяново появится еще одна станция, Рублево-Архангельское направление», — сказал Собянин в интервью программе «Неделя в городе» на канале «Россия 1».
Он напомнил, что ожидается продление Филевской линии в Можайский район, метро придет и в Сколково. Также идет продление Троицкой линии до самого Троицка. В Печатниках также появится новая станция, добавил мэр.