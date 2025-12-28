Собянин рассказал, где в Москве появятся новые станции метро

«В ближайшие пять лет мы видим, что порядка десяти районов Москвы получат новые станции метрополитена. Это Бирюлево Восточное, Западное, это и дополнительные станции в Ярославском районе, на проспекте Мира, в Гольяново появится еще одна станция, Рублево-Архангельское направление», — сказал Собянин в интервью программе «Неделя в городе» на канале «Россия 1».