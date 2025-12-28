Умер седьмой гендиректор IBM Луис Герстнер

Бывший гендиректор и председатель совета директоров корпорации IBM Луис Герстнер скончался 27 декабря на 84-м году жизни. Об этом сообщил гендиректор IBM Арвинд Кришна на официальном сайте компании.
«Я с прискорбием сообщаю, что вчера скончался Луис Герстнер, председатель совета директоров и генеральный директор IBM с 1993 по 2002 год», — говорится в сообщении.
Герстнер стал седьмым гендиректором компании, эту должность он занимал в 1993—2002 годах. Его называли «человеком, который спас IBM», так как при его правлении рыночная капитализация компании выросла с $29 до $168 млрд.
Кришна напомнил, что Луис Герстнер пришел в корпорацию во времена, когда шла речь о сохранении IBM как единого целого, и смог добиться реальных позитивных изменений.
