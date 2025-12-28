Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер седьмой гендиректор IBM Луис Герстнер

Герстнер возглавлял IBM с 1993 по 2002 год.

Бывший гендиректор и председатель совета директоров корпорации IBM Луис Герстнер скончался 27 декабря на 84-м году жизни. Об этом сообщил гендиректор IBM Арвинд Кришна на официальном сайте компании.

«Я с прискорбием сообщаю, что вчера скончался Луис Герстнер, председатель совета директоров и генеральный директор IBM с 1993 по 2002 год», — говорится в сообщении.

Герстнер стал седьмым гендиректором компании, эту должность он занимал в 1993—2002 годах. Его называли «человеком, который спас IBM», так как при его правлении рыночная капитализация компании выросла с $29 до $168 млрд.

Кришна напомнил, что Луис Герстнер пришел в корпорацию во времена, когда шла речь о сохранении IBM как единого целого, и смог добиться реальных позитивных изменений.

Ранее сегодня стало известно о смерти французской кинозвезды Брижит Бардо. Ей шел 91 год.