Патриарх Кирилл принес соболезнования после смерти дипломата Петра Стегния

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принес соболезнования после смерти советского и российского дипломата и историка Петра Стегния.
«Со скорбью узнал о кончине Петра Владимировича Стегния. Возношу молитвы к Господу об упокоении души новопреставленного во обителях вечных. С искренними соболезнованиями, Кирилл, патриарх Московский и всея Руси», — приводятся слова патриарха Кирилла на сайте РПЦ.
Священнослужитель отметил, что Петр Стегний посвятил свою жизнь трудам на благо Отечества. Он был глубоко погружен в историю взаимоотношений РФ со странами Ближнего Востока и Северной Африки, внес вклад в укрепление отношений России с государствами региона. Патриарх Кирилл также отметил внимание Петра Стегния к церковной миссии на Ближнем Востоке.
Петр Стегний скончался 27 декабря в возрасте 80 лет. Он является автором монографий и книг по истории российской дипломатии. Работал, в частности, послом России в Кувейте, Турции и Израиле.