Патриарх Кирилл принес соболезнования после смерти дипломата Петра Стегния

Историк и дипломат Петр Стегний умер в возрасте 80 лет. Патриарх Кирилл принес соболезнования после его смерти.

Источник: Аргументы и факты

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принес соболезнования после смерти советского и российского дипломата и историка Петра Стегния.

«Со скорбью узнал о кончине Петра Владимировича Стегния. Возношу молитвы к Господу об упокоении души новопреставленного во обителях вечных. С искренними соболезнованиями, Кирилл, патриарх Московский и всея Руси», — приводятся слова патриарха Кирилла на сайте РПЦ.

Священнослужитель отметил, что Петр Стегний посвятил свою жизнь трудам на благо Отечества. Он был глубоко погружен в историю взаимоотношений РФ со странами Ближнего Востока и Северной Африки, внес вклад в укрепление отношений России с государствами региона. Патриарх Кирилл также отметил внимание Петра Стегния к церковной миссии на Ближнем Востоке.

Петр Стегний скончался 27 декабря в возрасте 80 лет. Он является автором монографий и книг по истории российской дипломатии. Работал, в частности, послом России в Кувейте, Турции и Израиле.

