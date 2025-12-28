Патриарх Кирилл принес соболезнования после смерти дипломата Петра Стегния

Священнослужитель отметил, что Петр Стегний посвятил свою жизнь трудам на благо Отечества. Он был глубоко погружен в историю взаимоотношений РФ со странами Ближнего Востока и Северной Африки, внес вклад в укрепление отношений России с государствами региона. Патриарх Кирилл также отметил внимание Петра Стегния к церковной миссии на Ближнем Востоке.