Государство забрало у молдавских автомобилистов более 30 миллиардов леев: Дорожный налог, взимаемый с водителей, шел на что угодно, только не на дороги

Ионицэ напомнил, что ещё в 2013—2014 годах, в рамках договорённостей с МВФ и Всемирным банком, финансирование дорожного сектора было сокращено, и с тех пор ситуация не изменилась. По оценкам эксперта, с 2015 года из дорожного фонда было изъято свыше 30 млрд леев, что, по его словам, лишило Молдову около 2 млрд евро потенциальных грантов и кредитов на дороги.