Государство забрало у молдавских автомобилистов более 30 миллиардов леев: Дорожный налог, взимаемый с водителей, шел на что угодно, только не на дороги

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ заявил, что дорожный налог, взимаемый с автомобилистов, годами используется не по назначению и фактически не направляется на развитие и содержание дорог.
Ионицэ напомнил, что ещё в 2013—2014 годах, в рамках договорённостей с МВФ и Всемирным банком, финансирование дорожного сектора было сокращено, и с тех пор ситуация не изменилась. По оценкам эксперта, с 2015 года из дорожного фонда было изъято свыше 30 млрд леев, что, по его словам, лишило Молдову около 2 млрд евро потенциальных грантов и кредитов на дороги.
«Эти деньги забрали у водителей», — подчеркнул экономист, отметив, что именно этим объясняется стремительная деградация дорожной инфраструктуры в стране, несмотря на регулярные сборы с автовладельцев.
