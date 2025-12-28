Может ли православный христианин попросить своего друга католика помолиться за него?

Как говорил старец Паисий Святогорец: «Православно думать легко, но для того, чтобы православно жить, необходим труд». Как и наш Спаситель не гнушался ни самарянами (которых тогда иудеи презирали), ни сборщиками налогов, ни прокаженными или бесноватыми, ни даже блудницами, но в каждом Он видел искаженный грехопадением образ Божий, и поэтому Свою любовь обращал ко всем без разграничений по религиозным взглядам, этнической принадлежности, возраста и образования. Но когда необходимо было обличить порок — сребролюбие, лукавство, лицемерие, властолюбия, Он всегда находил точные слова без лицеприятия. Даже когда Его распинали на Кресте римские воины (кто они были по вероисповеданию, мы можем только предполагать) — Он молился за них и просил Своего Небесного Отца простить их. Для нас это пример недосягаемой высоты…. Но стремиться к такой высоте надо.