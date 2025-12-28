Минское «Динамо» выиграло у московского в тысячном матче тренера Квартальнова

В чемпионате КХЛ минское «Динамо» обыграло на домашнем льду московское «Динамо» со счетом 5:3 и возглавило таблицу Западной конференции.
Встреча началась и закончилась церемонией чествования главного тренера «зубров» Дмитрия Квартальнова, для которого этот матч стал тысячным в КХЛ. Команда поздравила его второй подряд победой над московским «Динамо» (до этого победили 7:1).
Минчане с самого начала встречи обозначили свое превосходство после голов Вадима Шипачева и Никиты Пышкайло — 2:0. Эти шайбы создали комфортный задел хозяевам. Еще дублем порадовал зрителей «Минск-арены» Сэм Энас, а пятую шайбу минчан забросил Сергей Кузнецов. У москвичей отличились Дилан Сикьюра — дважды и Игорь Ожиганов.
Минское «Динамо» после 38 игр набрало 55 очков и возглавило таблицу Западной конференции.
