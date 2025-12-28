Минское «Динамо» выиграло у московского в тысячном матче тренера Квартальнова

А еще рассказывали, почему болельщики минского «Динамо» после победы всей ареной поют «Седую ночь». И рассуждали, почему команда из столицы Беларуси проводит лучший сезон и борется за победу в чемпионате КХЛ, забивая по семь шайб и больше.