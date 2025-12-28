Как вырастут зарплаты в бюджетной сфере и пенсии в 2026 году, рассказали в Минтруда

Наталия Павлюченко напомнила, что заблаговременно правительством принято решение о повышении базовой ставки первого разряда. «С 1 января 2026 года она уже будет составлять Br297 — увеличивается на 8,8%. И тот подход, который мы принимали в текущем периоде, кроме базовой ставки еще поддерживать через стимулирующие выплаты, тоже будет сохранен. В целом заработная плата на следующий год работников бюджетной сферы будет запланирована с ростом на 14%», — озвучила ориентиры она.