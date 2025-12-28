Фабрика «Грай» назвала елочную игрушку — абсолютный хит продаж в 2025 в Беларуси

Директор единственной в Беларуси фабрики елочных игрушек «Грай» Андрей Бегун рассказал изданию «Союз. Беларусь — Россия», какая елочная игрушка стала хитом в республике.
Оказывается, это первый продукт совместного проекта с российским «Союзмультфильмом». Бегун замечает:
«Пройти отбор студии было непросто: конкуренция сильная. Пока в продаже только одна игрушка — телевизор с Зайцем из “Ну, погоди!”. Но он уже стал абсолютным хитом сезона. Еще несколько моделей отправили на согласование».
В эфире телеканала СТВ также добавили, что в день на фабрике производят около 100 экземпляров этой игрушки, но и этого не хватает.
«Несколько тысяч штук реализовали. А если бы подготовили заранее и знали, что будет такой ажиотаж, я думаю, десятки тысяч этих телевизоров уехали не только в Беларусь, но и в Российскую Федерацию», — сказал Андрей Бегун.
Кстати, журналисты обратили внимание, что на маркетплейсах цена легендарного зайчика доходит до 90 рублей.
Также глава фабрики заметил в беседе с «Союз. Беларусь — Россия», что ассортимент «Грай» каждый год обновляется примерно на треть. На нее приходятся как новые проекты, так и игрушки с символом года. Также Андрей Бегун сказал:
«Мы живем на год вперед. Пока все готовятся встречать Огненную Лошадь, мы уже последних коней дорисовываем. А с января начнем работать над символом 2027 го — козликами».
