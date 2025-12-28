Ричмонд
Врач ответил, какой режим гирлянды не разрушает нервную систему

Невролог Комаров: безопасная гирлянда меняет цвет не чаще раза в 10 секунд.

Источник: Комсомольская правда

Врач-невролог Александр Комаров рассказал, какой режим гирлянды самый безопасные для нервной системы человека.

Резкая смена режимов негативно влияет на состояние, а вот когда режимы меняются плавно и между ними около 10 секунд — это более благоприятно.

— Мигание где-то каждые полторы секунды не наносит вреда коре головного мозга, зрительному анализатору и так далее, — говорит Александр Комаров, врач-невролог Life.ru.

Самые безопасные классические разноцветные лампочки. Они воздействуют на головной мозг как цветотерапия, что запускает выброс эндорфина и серотонина. А вот монохромный цвет (и теплый, и холодный) такого эффекта не производит.

В целом врач отметил, что ощущение волшебства и праздника положительно скажется на состоянии нервной системы. И дело не только в гирляндах или мандаринах, а общем настрое.

— Когда возникает ощущение счастья, праздника, вырабатывается серотонин, — отметил эксперт.

Невролог напомнил, что людям с эпилепсией любое мигание запрещено.

Гирлянды с частым мерцанием могут негативно сказаться не только на нервной системе. Постоянное мерцание может привести к головным болям, раздражительности и нарушениям сна, передает 360.ru.

А еще новогодние гирлянды могут быть источником скрытой нагрузки на зрительную систему. Основной раздражитель — это интенсивное мерцание, особенно в режимах «бегущие огни» или «стробоскоп», рассказал «Газета.Ru» врач-офтальмолог Антон Казанцев.

Ранее, в Роспотребнадзоре посоветовали использовать светодиодные гирлянды для безопасности и экологичности. Так же важно помнить о правилах пожарной безопасности — не оставлять работающую гирлянду без присмотра, сообщает Царьград.