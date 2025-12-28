JHM: экстракт чеснока является природным средством для защиты от кариеса

Чеснок может оказаться не только кулинарным, но и средством от кариеса. Согласно новому научному обзору, ополаскиватели на основе чесночного экстракта по эффективности сопоставимы с хлоргексидином — признанным антисептиком в стоматологии.
При этом, возможно, чесночные ополаскиватели вызывают меньше побочных эффектов. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Herbal Medicine (JHM).
Чеснок издавна применяется в народной и традиционной медицине. Его антибактериальные свойства обусловлены аллицином — соединением, образующимся при измельчении зубчика. Именно аллицин подавляет рост бактерий и защищает клетки, хотя и отвечает за резкий запах.
Группа учёных из Университета Шарджи (ОАЭ) проанализировала данные пяти клинических исследований, в которых сравнивалось влияние чесночного экстракта и хлоргексидина на микрофлору ротовой полости. Основное внимание уделялось Streptococcus mutans — ключевому возбудителю кариеса.
Обзор показал, что чесночный экстракт снижает уровень патогенных бактерий почти так же эффективно, как хлоргексидин. Более того, при концентрации 3% чесночный раствор превосходил стандартный 0,2%-ный хлоргексидин, тогда как при 2,5% — уступал ему.
«Хлоргексидин считается золотым стандартом, но связан с рядом побочных эффектов и вызывает озабоченность из-за риска развития антимикробной резистентности. Экстракт чеснока может стать жизнеспособной альтернативой, особенно в более высоких концентрациях», — отмечают исследователи.
Они также подчеркивают, что в будущем чеснок может лечь в основу более мягких и безопасных профилактических средств против кариеса при условии, что учёным удастся нейтрализовать его резкий запах и жгучесть.
