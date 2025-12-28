Эндокринолог Дымура: салаты и шампанское приводят к гормональным качелям

Врач-эндокринолог консультативно-диагностического отделения НКЦ № 1 РНЦХ им. академика Б. В. Петровского Елена Дымура рассказала, как новогодние салаты и шампанское могу повлиять на гормональный фон и самочувствие. Эти продукты провоцируют «гормональные качели», которые ведут к перепадам настроения.
Оливье и шампанское влияют на настроение, повышая гормоны счастья. Но важна умеренность в этом вопросе. Шампанское воздействует через сложное сочетание углеводов, белков и жиров. Белки способствуют повышению уровня серотонина, углеводы — резкому росту глюкозы, а майонез может снизить чувствительность к инсулину.
После употребления алкоголя в организме происходит выброс дофамина, уровень тревожности падает. Но параллельно с этим идет другой процесс — начинается гипогликемия. Серотонин разрушается и н смену ему приходит чувство усталости, раздражительности, начинаются колебания настроения, пишет Life.ru.
Колебания сахара и недосып воспринимаются организмом как стресс. Вырабатывается кортизол, который повышает уровень сахара в крови — получается замкнутый круг. В организме формируется инсулинорезистентность, что приводит к увеличению веса.
Алкоголь подстегивает выработку кортизола — гормона стресса. Если выпить на ночь, то начинается подавление мелатонина, сбиваются циркадные ритмы.
Чтобы снизить воздействие на гормональное состояние, рекомендуется соблюдать интервалы между приемами пищи, добавить в рацион больше клетчатки и не планировать застолья за 3−4 часа до сна.
— Не превращайте многодневные каникулы в алкогольно-салатный марафон. Длинные выходные — отличный повод наладить сон, — дала совет врач.
Чтобы не переборщить с любимой «шубой» и оливье, стоит заполнять ими не всю тарелку. Половину ее отдавать свежей зелени, огурцам, помидорам. И так с каждой порцией. Потому что гормон грелин — гормон голода — вырабатывается в желудке, и, соответственно, чем мы быстрее заполним желудок, но не калорийной едой, тем быстрее мы создадим объем и тем меньше грелина будет вырабатываться, сообщает 360.ru.
Врач-диетолог Наталья Денисова отметила в беседе с aif.ru, что рекомендованная порция новогодних салатов составляет 100−150 г. Салаты с майонезом в холодильнике можно хранить не более 12 часов при температуре 2−6 °C. При комнатной температуре (20−25 °C) — не более 2−3 часов. После этого срока качество продукта начинает ухудшаться в силу размножения в нем бактерий.
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Елена Хохлова отметила, что опасность кроется не столько в конкретных салатах на новогоднем столе, способе приготовления и условиях хранения.
— Абсолютными лидерами по числу печальных последствий остаются заправленные майонезом салаты. Майонез в сочетании с вареными овощами, жирной рыбой или колбасой создает колоссальную нагрузку на поджелудочную железу и печень, — объяснила эксперт Известиям.