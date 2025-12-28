Эндокринолог Дымура: салаты и шампанское приводят к гормональным качелям

Чтобы не переборщить с любимой «шубой» и оливье, стоит заполнять ими не всю тарелку. Половину ее отдавать свежей зелени, огурцам, помидорам. И так с каждой порцией. Потому что гормон грелин — гормон голода — вырабатывается в желудке, и, соответственно, чем мы быстрее заполним желудок, но не калорийной едой, тем быстрее мы создадим объем и тем меньше грелина будет вырабатываться, сообщает 360.ru.