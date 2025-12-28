Движение поездов под Ростовом полностью восстановлено после схода локомотива

На перегоне Кизитеринка — Проточная в Ростове-на-Дону движение пассажирских поездов восстановлено в полном объеме после схода локомотива грузового состава. Двустороннее движение организовано по обоим железнодорожным путям. Об этом сообщили в СКЖД.
Восстановительные работы на данном участке провели силами Северо-Кавказской железной дороги. К ликвидации последствий аварии были привлечены более 160 человек и пять единиц специальной техники.
Несмотря на полное восстановление инфраструктуры, график движения поездов все еще нарушен. По последним данным, отставание от расписания на час и более сохраняется у 33 пассажирских поездов, в том числе у шести пригородных электричек.
