Белоруска Арина Соболенко проиграла «Битву полов» 671 ракетке мира Нику Кириосу

В Дубае прошел шоу-матч под названием «Битва полов», в котором первая ракетка мира WTA белоруска Арина Соболенко проиграла 671-й ракетке из Австралии Нику Кириосу со счетом 3:6, 3:6.
Кириос сделал 1 эйс и 6 брейков, а Соболенко ни разу не подала навылет и трижды взяла подачу соперника. В соответствии с правилами матча, у обоих было по одной подаче (без второй), а размер стороны корта, на которой играла Соболенко, был уменьшен от стандартного на 9% (подробнее).
Напомним, что Кириос — финалист Уимблдона-2022. Последний официальный матч сыграл в марте 2025-го. В текущем рейтинге ATP он занимает 671-е место.
