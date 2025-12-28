«Сначала были мемы, но теперь люди понимают». Какие вопросы решало МЖКХ в Год благоустройства в малых населенных пунктах

По словам Андрея Ромашко, вопросы организации и содержания в малых населенных пунктах находились на достаточно хорошем уровне и до объявления Года благоустройства. «Мы переработали правила благоустройства населенных пунктов, потому что не было четких требований к содержанию мелких поселений. Сельские исполкомы организуют работу собственными силами или с привлечением граждан. У каждого землепользователя есть обязанности по содержанию своей и прилегающей территории», — отметил он.