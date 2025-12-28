«Сначала были мемы, но теперь люди понимают». Какие вопросы решало МЖКХ в Год благоустройства в малых населенных пунктах

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко в проекте БЕЛТА «Страна говорит» рассказал, какие вопросы решало МЖКХ в Год благоустройства в малых населенных пунктах.
По словам Андрея Ромашко, вопросы организации и содержания в малых населенных пунктах находились на достаточно хорошем уровне и до объявления Года благоустройства. «Мы переработали правила благоустройства населенных пунктов, потому что не было четких требований к содержанию мелких поселений. Сельские исполкомы организуют работу собственными силами или с привлечением граждан. У каждого землепользователя есть обязанности по содержанию своей и прилегающей территории», — отметил он.
Ремонт, обустройство, чистая вода. Предварительными итогами Года благоустройства поделились в МЖКХ Сколько новых спортивных и игровых площадок появилось в Год благоустройства?
В этом году резонанс вызвал вопрос покоса травы. «Сначала были мемы про 20 см, но теперь люди понимают: содержание территории, особенно в сельских пунктах, — обязанность каждого. Поэтому по вопросу содержания территорий основных проблем уже нет», — сказал замминистра.
Вместе с этим открылись моменты по эффективному использованию земельных участков и улично-дорожной сети. «Есть строения, которые нигде не зарегистрированы — возведены когда-то кем-то, а собственника уже нет. Эти вопросы по итогам Года благоустройства остаются открытыми», — заметил Андрей Ромашко.
Год благоустройства обнажил проблемы для дальнейшей работы. «Задача для облисполкомов, райисполкомов, сельисполкомов — понять, сколько таких строений в стране и что с ними делать. Среди вариантов — узаконивание с дальнейшим содержанием собственником или ликвидация, снос. Вопрос остается открытым», — заключил он. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.